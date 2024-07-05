«Спартак» сыграл вничью в Казахстане

В пятницу вечером «Спартак» в рамках подготовки к следующему сезону проводил товарищеский матч в Казахстане против «Актобе». Команды разошлись миром, забив по одному разу. В составе «красно-белых» отличился Никита Чернов, которому ассистировал Александр Соболев.
Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля. В этот день команда Деяна Станковича будет играть на выезде против «Оренбурга» в стартовом туре Российской премьер-лиги.
Протокол игры
|Актобе
|1:1
|Спартак Москва
|(1:0) 12'
|48' Чернов Никита (1:1)
Шацкий Игорь • Барач Матео • Кики Габи • Бессмертный Дмитрий • Вэтэжелу Богдан • Струмиа Леонель • Байтана Бауыржан • Севальос Хосе • Думбуя Амаду I • Самородов Максим • Ромеро
Запасные: Ганаем Ихаб • Агбо Уче • Жан Джейро • Умаев Идрис • Танжариков Адильхан • Каиров Багдат • Уманиязов Мирас • Трофимец Игорь • Кулекенов Исламбек • Кенесов Арман
Максименко Александр • Литвинов Руслан • Чернов Никита • Денисов Даниил • Хлусевич Даниил • Мартинс Кристофер • Зорин Даниил • Зобнин Роман • Игнатов Михаил Александрович • Бонгонда Тео • Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Пруцев Данил • Умяров Наиль • Тавареш Томаш • Селихов Александр • Мелёшин Павел • Джебов Абдулло • Зиньковский Антон • Рябчук Олег • Дуарте Алексис
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