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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» сыграл вничью в Казахстане

05 Июля 2024 • 20:11 Комментировать

В пятницу вечером «Спартак» в рамках подготовки к следующему сезону проводил товарищеский матч в Казахстане против «Актобе». Команды разошлись миром, забив по одному разу. В составе «красно-белых» отличился Никита Чернов, которому ассистировал Александр Соболев.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля. В этот день команда Деяна Станковича будет играть на выезде против «Оренбурга» в стартовом туре Российской премьер-лиги.

Протокол игры  
Актобе 1:1 Спартак Москва
(1:0) 12'    
    48' Чернов Никита (1:1)
Шацкий Игорь Барач Матео Кики Габи Бессмертный Дмитрий Вэтэжелу Богдан Струмиа Леонель Байтана Бауыржан Севальос Хосе Думбуя Амаду I Самородов Максим Ромеро
Запасные: Ганаем Ихаб Агбо Уче Жан Джейро Умаев Идрис Танжариков Адильхан Каиров Багдат Уманиязов Мирас Трофимец Игорь Кулекенов Исламбек Кенесов Арман
Максименко Александр Литвинов Руслан Чернов Никита Денисов Даниил Хлусевич Даниил Мартинс Кристофер Зорин Даниил Зобнин Роман Игнатов Михаил Александрович Бонгонда Тео Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Пруцев Данил Умяров Наиль Тавареш Томаш Селихов Александр Мелёшин Павел Джебов Абдулло Зиньковский Антон Рябчук Олег Дуарте Алексис
Сегодня. Стадион "им. Кобланды батыра " .
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Спартак Москва Актобе
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