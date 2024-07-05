«Спартак» сыграл вничью в Казахстане

В пятницу вечером «Спартак» в рамках подготовки к следующему сезону проводил товарищеский матч в Казахстане против «Актобе». Команды разошлись миром, забив по одному разу. В составе «красно-белых» отличился Никита Чернов, которому ассистировал Александр Соболев.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля. В этот день команда Деяна Станковича будет играть на выезде против «Оренбурга» в стартовом туре Российской премьер-лиги.