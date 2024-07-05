Агент форварда «Ростова» высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

Андрей Талаев, который представляет интересы нападающего донской команды Егора Голенкова, дал свой комментарий о будущем игрока.

Талаев отметил, что если по футболисту поступил предложение, которое будет устраивать и игрока, и «Ростов», то футболист, возможно, сменит команду.

- Голенков будет готов перейти в «Зенит», если поступит предложение? Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать, - передаёт слова Талаева «Спорт день за днём».

Голенков в минувшем сезоне в 39 встречах появлялся на поле в футболке «Ростова» во всех турнирах, девять раз поразил ворота соперников и семь раз ассистировал партнёрам. Соглашение 24-летнего форварда с «Ростовом» действует до 2026 года.