Президент «Урала» сообщил, что в клуб перейдёт игрок «Химок»

Григорий Иванов, президент екатеринбургского клуба, рассказал, что, скорее всего, состав команды пополнит форвард Илья Порохов.
Отметим, что Порохов выступал за «Тюмень», а этим летом заключил контракт с подмосковными «Химками».
- Да, мы договоримся с этим футболистом. Скорее всего, он станет игроком нашей команды, - передаёт слова президента «Урала» «Матч ТВ».
23-летний нападающий в минувшем сезоне Первой лиги провёл 30 матчей в составе «Тюмени», девять раз поразил ворота соперников и четыре раза ассистировал партнёрам по команде.
«Урал» по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.
Бан пользователя