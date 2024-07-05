Президент «Урала» сообщил, что в клуб перейдёт игрок «Химок»

Григорий Иванов, президент екатеринбургского клуба, рассказал, что, скорее всего, состав команды пополнит форвард Илья Порохов.

Отметим, что Порохов выступал за «Тюмень», а этим летом заключил контракт с подмосковными «Химками».

- Да, мы договоримся с этим футболистом. Скорее всего, он станет игроком нашей команды, - передаёт слова президента «Урала» «Матч ТВ».

23-летний нападающий в минувшем сезоне Первой лиги провёл 30 матчей в составе «Тюмени», девять раз поразил ворота соперников и четыре раза ассистировал партнёрам по команде.

«Урал» по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.