Агент заявил, что его клиент будет в числе лучших защитников РПЛ, если перейдёт в «Химки»

Дмитрий Селюк, агент ивуарийца Седрика Гогуа, рассказал о возможном переходе своего клиента в «Химки».

Селюк заявил, что защитник сейчас находится в расположении подмосковного клуба на просмотре.

- Если Седрик там окажется, то будет одним из лучших защитников РПЛ. Это я вам точно говорю. Спросите у любого руководителя: все скажут, что Гогуа – топ! – передаёт слова агента «Чемпионат».

В прошлом сезоне Седрик на правах аренды выступал в Первой лиге за «Шинник» и принял участие в 11 встречах, но не смог отличиться. Его соглашение с ярославским клубом истекло в конце июня этого года. Трансферная стоимость ивуарийца оценивается в 250 тысяч евро.