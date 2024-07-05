Красич не считает Слуцкого плохим тренером

Милош Красич, в прошлом футболист «армейского» клуба, поделился мнением о совместной работе с Леонидом Слуцким в столичной команде.

Красич отметил, что не считает российского специалиста плохим тренером. Серб и Слуцкий вместе работали на протяжении одного сезона.

- Мы играли прекрасно, выступали в Лиге чемпионов. Леонид был молодым и перспективным тренером. Я видел, что он может себя проявить в Европе и он должен уехать попробовать свои силы там. Бывают какие‑то неудачи, мы не можем из‑за этого назвать его плохим тренером, - передаёт слова Красича «Матч ТВ».

Отметим, сейчас Слуцкий работает в Китае – специалист возглавляет клуб «Шанхай Шеньхуа», который идёт на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.