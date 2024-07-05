В «Ростове» рассказали подробнее о контракте новичка Саравии

Уругвайский полузащитник Родриго Саравия официально пополнил клуб первой половины таблицы РПЛ – «Ростов». Спортивный директор дончан Алексей Рыскин рассказал о длительности контракта легионера с клубом.

«Контракт подписан на пять лет. Желаем ему максимально быстро адаптироваться к новому чемпионату, приносить пользу команде и эмоции болельщикам», - говорит функционер для телеканала «Матч ТВ».

Предыдущим клубом Саравии был уругвайский «Пеньяроль». Покупка игрока, согласно источнику, обошлась дончанам в 2 млн евро.

«Ростов» по итогу прошлого сезона РПЛ финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.

Родриго Саравия — новый игрок «Ростова»