Стало известно, когда Николсон присоединится к «Спартаку»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, когда игрок вернётся в расположение «красно-белых».

Напомним, прошлый сезон Николсон провел в аренде во французском «Клермоне», а этим летом принимал участие в Кубке Америки вместе со сборной Ямайки.

— Шамар получил 10 дней отдыха после Кубка Америки от тренерского штаба. В середине июля он прибудет в Москву и присоединится к команде, чтобы готовиться к новому сезону, — заявил агент.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в пять миллионов евро.