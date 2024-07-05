Красич: «Акинфееву нужно было попробовать себя в Европе»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич высказался о своём экс-одноклубнике, ныне всё ещё голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве.

«Мне жаль, что он не перешёл в «МЮ» в своё время, но ему стоило попробовать себя в Европе. Игорь, как и я, играл в лучшем клубе России. Станет тренером? Он настоящая легенда и в будущем может стать кем угодно», - говорит Красич для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что недавно Акинфеев продлил с ЦСКА контракт ещё на два года. Когда соглашение подойдёт к концу, Игорю исполнится уже 40 лет.

Ранее Красич рассказал о себе и назвал город, в котором сейчас живёт и помогает местному клубу.