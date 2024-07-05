Кудряшов: «Серебро в «Ростове» дороже золота»

Бывший защитник «Спартака» и «Ростова» Фёдор Кудряшов рассказал, какая футбольная награда стала для него самой ценной.

— В «Спартаке» я три раза становился серебряным призером, но именно о ростовской медали можно сказать, что серебро дороже золота, — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Напомним, в феврале текущего года Кудряшов принял решение завершить карьеру футболиста. Последним клубом 36-летнего защитника был воронежский «Факел».

На счету Кудряшова 48 матчей в составе сборной России, один забитый мяч и одна результативная передача. Вместе с командой Кудряшов доходил до четвертьфинала чемпионата мира – 2018.