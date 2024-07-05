Стало известно, почему Медина пропускает игру «Спартака» с «Актобе»

В эти минуты московский «Спартак» проводит товарищеский матч против «Актобе» из Казахстана.

В заявку на данный поединок не попал парагвайский футболист Хесус Медина. Пресс-атташе «красно-белых» Дмитрий Зеленов рассказал, по какой причине 27-летний игрок не принимает участие в матче.

— Хесус Медина приболел, поэтому пропустит матч с «Актобе», — приводит слова Зеленова телеграм-канал «Дай Ударить».

На данный момент «Спартак» проигрывает «Актобе» со счетом 0:1. Ознакомиться с составом «красно-белых» можно здесь.

Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.