Красич рассказал, где живёт и чем занимается

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич рассказал о том, где он сейчас живёт и чем занимается.

«Я живу в Нови‑Саде, где есть «Войводина», оттуда я и перешел в ЦСКА. Официально я там не работаю, просто живу, смотрю игры и помогаю клубу. В особенности с молодыми игроками», - говорит Красич для телеканала «Матч ТВ», добавив, что владелец клуба – его хороший друг.

Тренерскую лицензию, по словам Красича, он всё никак не соберётся получить, однако такие планы у него есть.

Напомним, что Милош играл за ЦСКА с 2004 по 2010 годы. После в его карьере были «Ювентус», «Фенербахче», «Бастия» и гданьская «Легия». Сейчас сербу 39 лет, карьеру он завершил в 2018 году.