Агент назвал условие ухода Помазуна из ЦСКА

Агент Алексей Сафонов, который работает с голкипером ЦСКА Ильёй Помазуном, высказался о будущем футболиста.

«Помазун играет товарищеские игры по тайму, не боится конкуренции. Футболист принадлежит ЦСКА – он играет. Если клуб скажет, что на него не рассчитывают, то у нас есть запасные варианты. Помазун пашет, тренируется, он амбициозный. Хочет быть первым номером», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в последние годы Илья Помазун выступал на правах аренды за «Урал». При итогам сезона 2023/2024 команда из Екатеринбурга вылетела из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу.

Первый официальный матч нового сезона ЦСКА проведёт в субботу, 20 июля. В этот день команда Марко Николича будет играть против «Ростова» в стартовом туре Российской премьер-лиги.