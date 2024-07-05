Бейл объяснил, почему ему нереально попасть в сборную Нидерландов

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос, может ли он получить вызов в сборную Нидерландов.

«Нет, думаю, если вы посмотрите на клубы, игроки которых представляют национальную команду... Это «Ливерпуль», «Барселона», «Интер», «Бавария». Мне получить вызов нереально», - цитирует Бейла «Спорт-Экспресс».

За «Крылья Советов» Бейл выступает с конца лета 2021 года. С тех пор защитник провёл 84 официальных матча, в которых записал на свой счёт шесть голов и восемь голевых передач на партнёров.

Добавим, что в субботу сборная Нидерландов сыграет против Турции в четвертьфинале чемпионата Европы.