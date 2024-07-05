Бейл признался, что полюбил русскую баню

Нидерландский легионер самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался в любви к русской бане. Он отметил, что баня – это то, к чему из русской культуры он приобщился за время в России больше всего.

«Самая интересная русская традиция? Походы в баню. Хожу и с партнерами по команде, и с женой. Причем поначалу мне баня не нравилась — слишком жарко. Но сейчас приобщился», - делится Бейл со «Спорт-Экспрессом».

Как добавил Гленн, больше всех в рядах самарских «Крыльев» баню любит Илья Гапонов.

Ранее Бейл оценил выступление самарских «Крыльев» в минувшем сезоне. Его клуб финишировал на девятом месте в турнирной таблице.