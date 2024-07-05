Португальский защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш не хочет уходить в «Крылья Советов». Ранее о таком варианте сообщали СМИ. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», легионер намерен доказать новому главному тренеру «красно-белых» Деяну Станковичу, что он достоин места в основе.

При этом, к Томашу есть и интерес из чемпионата Португалии, однако конкретных предложений по нему с родины пока не поступало.

Напомним, что почти весь прошлый сезон Тавареш пропустил из-за тяжёлой травмы связок колена. В московском клубе он оказался зимой 2023 года, тогда «Спартак» тренировал испанский специалист Гильермо Абаскаль.