Агент Тюкавина ответил на вопрос о будущем игрока

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, высказался о будущем футболиста.

«Основная сложность с получением разрешения на работу. И Костя не поедет лишь бы уехать. Все эти разговоры давят на игрока. Сейчас надо вкатиться в сезон, начать с «Динамо». Главный приз, который Костя должен получить в сезоне – рождение ребёнка. Давайте смотреть футбол, а не рассуждать, кто и куда может уехать», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Константина Тюкавина в 16 миллионов евро. За первую команду «Динамо» нападающий провёл 129 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 40 голов и 26 результативных передач на партнёров.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2024 «Динамо» проведёт в субботу, 20 июля. В этот день команда Марцела Лички будет играть против «Факела» на своём поле.