Красич: «Станкович в Сербии сравним по популярности с Джоковичем»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич высказался о новом главном тренере московского «Спартака». Напомним, что «красно-белых» в межсезонье возглавил легенда сербского футбола Деян Станкович. Он прибыл из венгерского «Ференцвароша».

«Говоря о популярности, Станкович в Сербии — на уровне с Видичем и Джоковичем. Его имя — бренд. Он показал прекрасные результаты с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», - говорит Красич для телеканала «Матч ТВ».

Первый официальный матч нового сезона РПЛ при Станковиче «Спартак» сыграет против «Оренбурга». Его дата – 21 июля, это воскресенье.