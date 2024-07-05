Канчельскис не верит, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах «Спартака» в предстоящем розыгрыше РПЛ.

«Они будут претендовать на четвертое-пятое место и будут кричать, что кто-то мешает, кто-то убивает «Спартак», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Эксперт добавил, что ему жалко болельщиков «Спартака», которые каждый год ждут от клуба побед.

По итогам прошлого сезона чемпионата России столичный клуб финишировал на пятой позиции. В 30 сыгранных турах «красно-белые» набрали 50 очков.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июля.