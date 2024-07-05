В «Химках» высказались о возможном приходе в клуб Шунина

37-летний голкипер Антон Шунин впервые во взрослой карьере остался без клуба. Этим летом он покинул московское «Динамо».

Шунина в последнее время сватают в вернувшиеся в РПЛ «Химки», однако инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов заявил, что ничего не знает о возможном переходе опытного футболиста.

«Мне ничего не известно о том, что Шунин может оказаться в «Химках». Если бы какие‑то разговоры об этом были, то я бы знал», - говорит Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Шунин всю детскую и взрослую профессиональную карьеру был лишь в одном клубе, а именно в московском «Динамо».

«Химки» по итогу прошлого сезона вернулись в РПЛ, на это клубу потребовался один сезон.