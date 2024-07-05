Покинувший «Рубин» Шамов продолжит карьеру в «Енисее»

Покинувший в июне «Рубин» голкипер Егор Шамов определился со своим будущим.

По информации телеканала «Матч ТВ», 30-летний футболист продолжит карьеру в клубе первой половины таблицы Мелбет-Первой лиги – красноярском «Енисее». Соглашение игрока с новой командой будет рассчитано на срок в один сезон.

Отметим, что ранее в обратном направлении проследовал голкипер Евгений Ставер. Он стал игроком «Рубина», перебравшись в Казань как раз из Красноярска.

Шамов не может похвастаться игровой практикой в минувшем сезоне, он сыграл лишь в трёх матчах за казанский клуб, в них он пропустил восемь раз.