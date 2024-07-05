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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» усилились талантливым голкипером из тульского «Арсенала» официально

05 Июля 2024 • 17:26 Комментировать

Подмосковные «Химки» объявили о подписании голкипера Никиты Кокарева. Срок контракта с 21-летним игроком пока не уточняется.

Молодой вратарь – воспитанник академии «Краснодара». В его активе в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги набралось 29 игр, в них он пропустил всего лишь 17 голов, 16 раз вратарь оставлял ворота своей команды «сухими». Также он сыграл в двух стыковых матчах, в которых пропустил три раза.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тыс. евро.

«Химки» по итогу прошлого сезона поднялись из Первой лиги в Премьер-лигу сезон спустя. В межсезонье «красно-чёрных» возглавил испанец Франк Артига.

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