Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родриго Саравия — новый игрок «Ростова» официально

05 Июля 2024 • 17:18 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Уругвайский полузащитник Родриго Саравия перебрался из «Пеньяроли» в «Ростов». Об этом сообщает официальный телеграм-канал донского коллектива.

— Приветствуем Родриго в составе нашей команды и желаем успехов! — написала пресс-служба дончан.  

В 2024 году Родриго принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, покупка 23-летнего Родриго обошлась «Ростову» почти в два миллиона евро. В новом клубе уругваец будет выступать под 89-м номером.

В первом туре нового сезона РПЛ «Ростов» примет ЦСКА. Игра пройдет 20 июля, начало — в 20:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пеньяроль трансферы футбола - лето 2024 Родриго Саравия Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Июля
17:18
Родриго Саравия — новый игрок «Ростова»
13:33
Натхо — о переходах из ЦСКА в «Спартак»: «Для меня такой трансфер невозможен»
13:12
Красич предположил, кто из игроков ЦСКА мог бы перейти в «Ювентус»
11:39
Натхо рассказал, кого считает легендами ЦСКА
11:28
Круговой считает, что ЦСКА мог стать чемпионом в прошлом сезоне РПЛ
04 Июля
22:27
Вратарь ЦСКА одним словом ответил на вопрос о своём будущем
17:17
Натхо: Чалов не перешёл в «Зенит»? Хорошо, в ЦСКА он на своём месте
16:20
Пономарёв — о Чалове в Европе: «Годы идут, но расклад по Фёдору не меняется»
12:17
Натхо: «Уровень Чалова уже соответствует Европе»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
18:47 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов: «Серебро в «Ростове» дороже золота»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Медина пропускает игру «Спартака» с «Актобе»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Красич рассказал, где живёт и чем занимается
18:15 · Россия. Премьер-лига
Бейл: «Приезд Депая пойдёт только на пользу РПЛ»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал условие ухода Помазуна из ЦСКА
18:08 · Россия. Премьер-лига
Бейл объяснил, почему ему нереально попасть в сборную Нидерландов
18:06 · Россия. Премьер-лига
Бейл признался, что полюбил русскую баню
18:01 · Россия. Премьер-лига
Томаш Тавареш не хочет уходить в «Крылья» - известна причина эксклюзив
17:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина ответил на вопрос о будущем игрока
17:50 · Россия. Премьер-лига
Красич: «Станкович в Сербии сравним по популярности с Джоковичем»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не верит, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о возможном приходе в клуб Шунина
17:32 · Россия. Премьер-лига
Покинувший «Рубин» Шамов продолжит карьеру в «Енисее»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилились талантливым голкипером из тульского «Арсенала» официально
17:18 · Россия. Премьер-лига
Родриго Саравия — новый игрок «Ростова» официально
Все новости
Рекомендуем