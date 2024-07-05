Родриго Саравия — новый игрок «Ростова»

Уругвайский полузащитник Родриго Саравия перебрался из «Пеньяроли» в «Ростов». Об этом сообщает официальный телеграм-канал донского коллектива.

— Приветствуем Родриго в составе нашей команды и желаем успехов! — написала пресс-служба дончан.

В 2024 году Родриго принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, покупка 23-летнего Родриго обошлась «Ростову» почти в два миллиона евро. В новом клубе уругваец будет выступать под 89-м номером.

В первом туре нового сезона РПЛ «Ростов» примет ЦСКА. Игра пройдет 20 июля, начало — в 20:00 по мск.