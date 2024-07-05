Игнатов, Соболев и Зобнин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Актобе»

Сегодня, 5 июля, московский «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Актобе».

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала список футболистов, которые примут участие в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко (вр), Денисов, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Зобнин (к), Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Селихов (вр), Дуарте, Гузиев, Рябчук, Тавареш, Умяров, Пруцев, Джебов, Плотников, Зиньковский, Мелёшин.

Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.