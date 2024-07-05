Бывший нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба принял решение не покидать Россию.

Как стало известно Sport24, за последние полторы недели 34-летний форвард получил ряд предложений из Саудовской Аравии, Турции и Китая. По данным источника, Дзюба вместе со своим агентом отклонили все предложения, потому что футболист хочет найти клуб в России.

С февраля 2023 по июнь 2024 года Дзюба выступал за «Локомотив», однако после окончания минувшего сезона «железнодорожники» приняли решение не продлевать трудовой договор с игроком.

В сезоне-2023/24 Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.