Бейл высказался о выступлении «Крыльев Советов» в прошлом сезоне

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о выступлении команды в прошлом сезоне. Самарцы финишировали на девятой позиции в турнирной таблице, хотя по ходу дистанции шли на несколько строчек выше.

Давая комментарий, Бейл указал на кадровые проблемы, с которыми сталкивались «Крылья Советов».

«Нам немного не повезло из-за травм: Гарре, Солдатенков, Ежов, я и другие футболисты в какой-то момент выпали из обоймы. Команде было очень сложно. Мы не могли продолжать набирать очки так же, как осенью. При этом девятое место – не такой плохой результат», - цитирует Бейла «Спорт-Экспресс».

В первом туре следующего чемпионата России «Крылья Советов» будут играть против «Зенита» на своём поле. Этот матч пройдёт в субботу, 20 июля.