В «Торпедо» рассказали, хотят ли арендовать Зорина у «Спартака»

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин отреагировал на информацию о возможной аренде хавбека «Спартака» Даниила Зорина.

«Конечно, нам интересен Даниил Зорин. Он многим клубам интересен. Ведем переговоры со «Спартаком» об аренде», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что «Торпедо» может арендовать 20-летнего Зорина в летнее трансферное окно.

На счету полузащитника всего шесть выходов на поле в футболке основной команды «Спартака». В этих встречах Зорин оформил один голевой пас.

Рыночная стоимость Зорина, по данным Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.