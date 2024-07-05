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Рианчо отреагировал на загадочный пост Соболева

05 Июля 2024 • 16:27 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о публикации нападающего столичного клуба Александра Соболева.

Ранее футболист выложил необычный пост в своем телеграм-канале на фоне слухов о его возможном уходе в «Зенит».

«Я согласен с ним. Социальные сети опасны в том виде, в котором ими пользуются, в новостях гонятся за сенсациями, не обращая внимания на чувства», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 5 июля, «Спартак» проведет товарищеский матч против «Актобе». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Александр Соболев ещё теги

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