Вера станет игроком «Химок» - в «Оренбурге» подтвердили

Полузащитник Лукас Вера в скором времени сменит «Оренбург» на «Химки». Информацию подтвердил Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора оренбургского клуба.

«Мы обо всём договорились. Сейчас подготовят трансферный контракт, и всё. В ближайшее время Вера станет игроком «Химок». Согласовывается личный контракт и юридическая составляющая сделки», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

27-летний Лукас Вера провёл в «Оренбурге» два сезона. За это время аргентинец поучаствовал в 60 матчах, в которых записал на свой счёт три гола и двенадцать результативных передач на партнёров.

Матчи первого тура Российской премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля включительно.