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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера станет игроком «Химок» - в «Оренбурге» подтвердили

05 Июля 2024 • 15:56 Комментировать

Полузащитник Лукас Вера в скором времени сменит «Оренбург» на «Химки». Информацию подтвердил Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора оренбургского клуба.

«Мы обо всём договорились. Сейчас подготовят трансферный контракт, и всё. В ближайшее время Вера станет игроком «Химок». Согласовывается личный контракт и юридическая составляющая сделки», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

27-летний Лукас Вера провёл в «Оренбурге» два сезона. За это время аргентинец поучаствовал в 60 матчах, в которых записал на свой счёт три гола и двенадцать результативных передач на партнёров.

Матчи первого тура Российской премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля включительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Оренбург Лукас Вера трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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