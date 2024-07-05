Станкович не планирует отпускать Зорина в аренду

Российский полузащитник «Спартака» Даниил Зорин не уйдёт в аренду. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА | Никита».
Ранее появилась информация, что «Торпедо» хочет арендовать 20-летнего футболиста.
По данным источника, новому главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу нравится Зорин, к тому же сейчас у «красно-белых» всего две «десятки»: Зорин и Игнатов.
Утверждается, что пока «Спартак» не будет отдавать своего игрока в аренду, но полностью такой вариант не исключается.
По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
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