Станкович не планирует отпускать Зорина в аренду

Российский полузащитник «Спартака» Даниил Зорин не уйдёт в аренду. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА | Никита».

Ранее появилась информация, что «Торпедо» хочет арендовать 20-летнего футболиста.

По данным источника, новому главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу нравится Зорин, к тому же сейчас у «красно-белых» всего две «десятки»: Зорин и Игнатов.

Утверждается, что пока «Спартак» не будет отдавать своего игрока в аренду, но полностью такой вариант не исключается.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.