Российский полузащитник может покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может перебраться в столичное «Торпедо».

Как утверждает Metaratings, «автозаводцы» ведут переговоры с «красно-белыми» об аренде 20-летнего хавбека. По данным источника, «Торпедо» хотело пригласить Зорина еще зимой, но тогда «Спартак» не отпустил игрока, сейчас же российский гранд готов обсуждать аренду.

Пока у Зорина только шесть матчей за основную команду «Спартака» и одна результативная передача.

Действующий контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зорина в 500 тысяч евро.