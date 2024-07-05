«Сочи» проиграл «Црвене Звезде» в матче Winline Летнего кубка

В пятницу в рамках Winline Летнего кубка встречались «Сочи» и «Црвена Звезда». Сербская команда отпраздновала победу со счётом 2:0. «Красно-белые» забили два гола в концовке первого тайма – забивали Чериф Ндиайе и Лазар Йованович.

Напомним, что ранее «Сочи» на этом турнире потерпел крупное поражение от «Зенита» с результатом 2:5.

Добавим, что весной «Сочи» вылетел из Российской премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу. Теперь команда будет стараться вернуться в топ-дивизион.

«Црвена Звезда» - «Сочи» - 2:0 (2:0)

Голы: Ндиайе, 39 – 1:0, Йованович, 44 – 2:0.