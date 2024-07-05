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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» договорился с «Торино» и ждёт ответа от Илича слухи

05 Июля 2024 • 15:08 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
20.07 17:30

Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».

Как утверждает журналистка CorSport Элеонора Тротта, «Зенит» уже согласовал все условия трансфера с туринцами и теперь ждет ответа от 23-летнего хавбека. Отмечается, что Илич должен сообщить о своем решении до понедельника.

Ранее сообщалось, что футболиста не устраивает предложенная заработная плата в размере трех миллионов евро.

В прошедшей кампании Илич появился на поле в 33 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России.

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Зенит Торино Иван Илич трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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