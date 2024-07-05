Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».

Как утверждает журналистка CorSport Элеонора Тротта, «Зенит» уже согласовал все условия трансфера с туринцами и теперь ждет ответа от 23-летнего хавбека. Отмечается, что Илич должен сообщить о своем решении до понедельника.

Ранее сообщалось, что футболиста не устраивает предложенная заработная плата в размере трех миллионов евро.

В прошедшей кампании Илич появился на поле в 33 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России.