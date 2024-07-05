«Динамо» не интересен хавбек «Ростова» Уткин

Московскому «Динамо» не интересен полузащитник «Ростова» Даниил Уткин. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». В то же время источник отмечает, что от идеи приглашения 24-летнего Уткина отказался и другой московский клуб – «Локомотив».

За «Ростов» Уткин выступает с лета 2022 года. С тех пор полузащитник провёл в различных соревнованиях 66 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и пятнадцать голевых передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Даниила Уткина в 6 миллионов евро.