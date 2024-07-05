Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о «Динамо»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Антоном Миранчуком, отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Динамо».

Напомним, что несколько дней назад об уходе Миранчука из клуба объявил «Локомотив». Клуб не смог договориться с 28-летним футболистом о продлении контракта.

«Я не комментирую слухи и не буду. У нас прекрасные отношения с клубом «Динамо», с руководством, с господином Гафиным. С тем же Личкой мы лично знакомы. Если бы вопрос о переходе стоял, мы бы уже о чём-то знали и говорили», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Шпинёв добавил, что нужно не муссировать слухи, а обращать внимание только на официальные заявления.

Ранее агент Антона Миранчука говорил о том, что футболист будет играть в другом чемпионате.