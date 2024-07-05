Камоцци назвал Соболева «жертвой»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», высказался о форварде «красно-белых» Александре Соболеве.

«Я думаю, что Соболев, которого я лично рекомендовал в «Спартак», является игроком, который в последние годы стал жертвой спортивных директоров и тренеров, за исключением Паоло Ваноли и Тедеско. Если он перейдёт в клуб, где его будут ценить, это будет правильное решение», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Поговаривают, что в скором времени Александр Соболев может сменить «Спартак» на «Зенит». За «красно-белых» Соболев провёл во всех соревнованиях 139 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 58 голов и 32 результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Соболева в 7,5 миллиона евро.