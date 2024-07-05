Натхо — о переходах из ЦСКА в «Спартак»: «Для меня такой трансфер невозможен»

Экс-футболист ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, как относится к переходам игроков из стана «красно-синих» в «Спартак».

Игрок признался, что когда он выступал в России, то невозможно было представить трансфер из ЦСКА в «Спартак».

«В футболе случается всякое, но для меня переходить из ЦСКА в «Спартак» — перебор, для меня такой трансфер невозможен», — приводит слова Натхо «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Натхо выступал за столичный ЦСКА с 2014 по 2018 года.

Добавим, что прошлым летом «Спартак» купил у ЦСКА парагвайского футболиста Хесуса Медину.

Минувший сезон «армейцы» завершили на шестом месте в РПЛ, а «красно-белые» стали пятыми.