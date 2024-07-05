Силкин дал прогноз на гол Тюкавина

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча команды против белградского ОФК. По мнению Силкина, игра получится ещё более яркой, чем игра «Динамо» против «Партизана».

«Жду не менее яркой игры и в матче «Динамо» с ОФК. Думаю, Тюкавин в этот раз реализует свои моменты, забьёт минимум один гол, и динамовцы выиграют с запасом. Всех приглашаю на стадион в эту субботу, там будет здорово!» - цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Следить за субботней игрой между «Динамо» и ОФК во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Добавим, что матчи первого тура Российской премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля включительно.