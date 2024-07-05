В ЦСКА прокомментировали новость об уходе Давилы

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА, отреагировал на информацию о возможном расставании с чилийским форвардом Виктором Давилой.

«Появившаяся информация об уходе не соответствует действительности. Не было ни переговоров и какой-то «торговли». Вместе с главным тренером мы ждём Виктора в конце следующей недели в Москве», - написал представитель «армейского» клуба в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что Давила близок к переходу в мексиканскую «Америку». Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В минувшем сезоне Виктор провел 32 поединка за ЦСКА, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами.