Красич предположил, кто из игроков ЦСКА мог бы перейти в «Ювентус»

Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса» Милош Красич поделился мнением о том, кто из состава «армейцев» мог бы продолжить карьеру в туринском клубе.

«Мне очень понравился Файзуллаев. Не сомневаюсь, что у него большое будущее. И Фёдор Чалов со временем может перейти в «Ювентус», — приводит слова Красича портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Файзуллаев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал 14 голевых передач. На счету Чалова 16 забитых мячей и пять ассистов в 41 матче.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА финишировал на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.