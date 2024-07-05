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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, когда Угальде вернётся в «Спартак»

05 Июля 2024 • 12:49 Комментировать

Агент Курт Морсинк, который работает с нападающим «Спартака» Манфредом Угальде, рассказал, когда игрок вернётся в расположение московского клуба.

Как известно, сборная Коста-Рики с Угальде в составе не смогла преодолеть групповой барьер на Кубке Америки.

«Манфред должен быть в России уже на следующей неделе», - цитирует агента Sport24.

Напомним, что Манфред Угальде пополнил состав «Спартак» в зимнее трансферное окно. С тех пор костариканец провёл 16 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Первый матч в сезоне 2024/2025 «Спартак» проведёт 21 июля – против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде Курт Морсинк ещё теги
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