Петржела объяснил, почему никто не хочет брать Дзюбу

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием о будущем форварда Артёма Дзюбы.

— Это токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы. Поэтому никто не хочет его брать, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, текущим летом 35-летний Дзюба покинул «Локомотив» на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 форвард появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Дзюбы составляет два миллиона евро.