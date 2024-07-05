Сенников оценил перспективы «Рубина» в новом сезоне РПЛ

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников высказался о перспективах казанцев в новом розыгрыше чемпионата России.

— Думаю, «Рубин» так и останется середнячком РПЛ, если Даку сейчас никто не купит, — заявил Сенников Metaratings.

По мнению эксперта, сейчас у «Рубина» хороший состав, но нужно еще подписать двух-трех новичков для усиления.

В минувшем сезоне подопечные Рашида Рахимова финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице, набрав 42 очка в 30 встречах.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Рубин» встретится на выезде с «Пари НН». Матч состоится 22 июля, начало — в 20:00 по мск.