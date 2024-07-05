Божович возглавил новый клуб

Известный черногорский специалист Миодраг Божович прокомментировал информацию о том, что он возглавил иранский клуб «Эстеглаль Хузестан».

«Да, это правда», - ответил наставник в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Божович долгое время работал в российском чемпионате. Черногорский специалист занимал пост тренера «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Арсенала».

В минувшем сезоне чемпионата Ирана «Эстеглаль Хузестан» финишировал лишь на 14-м месте в турнирной таблице.