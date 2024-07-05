Переход турецкого вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак» может не состояться.

По информации Metaratings, «Спартак» принял решение приостановить переговоры с «Галатасараем» по трансферу 25-летнего Актюркоглу.

Сообщается, что «красно-белые» решили поработать над другими вариантами. В шорт-листе клуба есть 21-летний Брайан Агирре из «Ньюэллс Олд Бойз», но он не является приоритетным вариантом, отметил источник.

Утверждается, что «Спартак» может вернуться к Актюркоглу в конце трансферного окна, если не получится подписать другого футболиста на позицию вингера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже договорился с «Галатасараем» о переходе Актюркоглу.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.