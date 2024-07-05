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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци рассказал, считает ли Соболева одним из лучших форвардов РПЛ

05 Июля 2024 • 11:45 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Известный менеджер Франко Камоцци высказался о возможном уходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Будет грустно, если Саша действительно перейдет в «Зенит, это хороший футболист. Считаю, что Соболев — один из лучших нападающих в РПЛ прямо сейчас», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Соболев появился на поле в 27 матчах чемпионата России, забил пять голов и стал автором шести результативных передач.

Трудовое соглашение 27-летнего Соболева со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь с половиной миллионов евро.

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Спартак Москва Зенит Александр Соболев Франко Камоцци ещё теги

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