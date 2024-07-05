Натхо рассказал, кого считает легендами ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо ответил на вопрос о том, каких игроков он считает легендами «армейского» коллектива.

«Помимо Акинфеева, в список легенд ЦСКА я бы отнес братьев Березуцких и Игнашевича», — приводит слова Натхо «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что до его прихода в ЦСКА было еще много легенд и больших игроков.

Стоит напомнить, что Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В настоящий момент 36-летний полузащитник выступает за сербский «Партизан».

В прошедшем сезоне Натхо провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и записал на свой счет восемь голевых передач.