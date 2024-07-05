Круговой считает, что ЦСКА мог стать чемпионом в прошлом сезоне РПЛ

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием о результатах «армейцев» в минувшем розыгрыше РПЛ.

«ЦСКА в прошлом сезоне пропускал голы на последних минутах матчей. Если бы они не потеряли таким образом столько очков, то могли бы оказаться на первом-втором месте», — приводит слова Кругового Metaratings.

Футболист считает, что команда сделает выводы и будет более сконцентрировано действовать в обороне.

Напомним, по итогам чемпионата России – 2023/24 ЦСКА финишировал на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах.

Новый розыгрыш РПЛ начнется уже 20 июля.