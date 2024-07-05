В «Динамо» рассказали, в каком случае возможен прощальный матч Шунина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном проведении прощального матча для экс-вратаря команды Антона Шунина.

Специалист заявил, что «Динамо» готово организовать прощальный матч для Шунина, но все зависит от планов самого вратаря.

— Если Антон решит завершить карьеру, мы обязательно это сделаем, — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что сейчас будет странно проводить прощальный поединок, если потом Шунин перейдет в другой клуб.

Напомним, в начале июля «Динамо» сообщило о расставании с 37-летниим Шуниным.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует уже 20 июля.