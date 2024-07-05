«Рубин» объявил об аренде Дрезгича в венгерский клуб

Урош Дрезгич, защитник казанской команды, на правах аренды перешёл в «Дьошдьёр».

21-летний футболист будет выступать за венгерский клуб до конца следующего сезона. Казанцы в своих социальных сетях пожелали игроку удачи в новом клубе.

Дрезгич выступает за «Рубин» с осени прошлого года, до этого он выступал в составе клуба «Чукарички». Всего на счету футболиста две игры за «Рубин», в которых он не сделал результативных действий. Соглашение Дрезгича с казанским клубом действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

«Рубин» в первом туре нового сезона встретится с «Пари НН», встреча пройдёт 22 июля.