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«Рубин» объявил об аренде Дрезгича в венгерский клуб

05 Июля 2024 • 10:27 Комментировать
Пари НН
...
Рубин
22.07 20:00

Урош Дрезгич, защитник казанской команды, на правах аренды перешёл в «Дьошдьёр».

21-летний футболист будет выступать за венгерский клуб до конца следующего сезона. Казанцы в своих социальных сетях пожелали игроку удачи в новом клубе.

Дрезгич выступает за «Рубин» с осени прошлого года, до этого он выступал в составе клуба «Чукарички». Всего на счету футболиста две игры за «Рубин», в которых он не сделал результативных действий. Соглашение Дрезгича с казанским клубом действует до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

«Рубин» в первом туре нового сезона встретится с «Пари НН», встреча пройдёт 22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Диошдьёр Урош Дрезгич Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

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