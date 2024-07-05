ЦСКА продаст нападающего - известно имя

Форвард Виктор Давила может покинуть московский ЦСКА в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Fox Sports.

Согласно сведениям источника, чилийский нападающий близок к трансферу в «Америку». Переговорный процесс между «армейцами» и мексиканским клубом проходит в позитивном ключе и близится к завершению.

Давила провел за ЦСКА 32 поединка в прошедшем сезоне. Нападающий записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в пять миллионов евро.

ЦСКА в минувшем розыгрыше РПЛ финишировал на шестом месте.